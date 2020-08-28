«Телепрограмма» составила рейтинг невест, которые, по версии издания, подойдут «белорусскому принцу» — 15-летнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаю.
На первом месте — старшая дочь короля Испании Леонор, которой осенью исполнится 15 лет.
«Она очень мила, скромна и умна. Красоту унаследовала от матери. К тому же девушка — наследница престола. Леонор и ее младшая сестра София считаются самыми красивыми принцессами в Европе», — отметило издание.
За Леонор в рейтинге «Телепрограммы» следует Катарина-Амалия Нидерландская, старшая дочь короля Нидерландов.
«16-летняя улыбчивая девушка вполне может сразить Колю. К тому же она чем-то похожа на добродушную белоруску», — так принцессу описало издание.
Катарина-Амалия владеет тремя языками и учится в христианской гимназии. Она также наследница престола.
На третьем месте — единственная дочь император Японии — Айко.
«Айко 19 лет и она воспитывается в спартанских условиях. Играет на скрипке и фортепиано, хорошо поет. Но чтобы выйти замуж за простого человека ей придется отказаться от императорского титула», — подчеркнуло издание.
Четвертую строчку «Телепрограмма» отдала 18-летней дочери короля Бельгии Елизавете Терезе Марии Елене. Она станет первой королевой Бельгии.
Замыкает рейтинг дочь главы Чечни, 21-летняя Айшат Кадырова. Девушка учится на экономическом факультете и владеет домом моды Firdaws.
«Подобный союз объединил бы Россию и Белоруссию кровными узами», — отметило издание.
Как сообщал «Рамблер», Колю Лукашенко начали активно обсуждать в соцсетях в апреле прошлого года. Интернет-пользователи обратили внимание на его снимок с отцом, назвали молодого человека очень привлекательным и сочли, что в свои 14 лет он выглядит «на все 18».
Сына президента также называли «белорусским принцем Уильямом».