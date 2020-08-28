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В отказе Швеции от карантина нашли новую выгоду 

Lenta.ru 35 минут назад
В отказе Швеции от карантина нашли новую выгоду
Фото: TT News Agency / Reuters
Отказ Швеции от карантина во время пандемии коронавируса сулит стране новую выгоду: он позволил не только замедлить падение ВВП, но и предоставил королевству возможность полностью перезапустить экономику. Это следует из заявления министра финансов Швеции Магдалены Андерссон (Magdalena Andersson), которую цитирует Bloomberg.
Решение шведских властей не вводить жесткий карантин и пойти по пути построения коллективного иммунитета привело к тому, что падение ВВП королевства по итогам 2020 года, как ожидается, будет значительно меньше, чем падение аналогичного показателя у других европейских экономик, которые пошли по пути ограничений. Так, согласно наиболее свежему прогнозу для шведской экономики, ее ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента. Ожидаемое падение ВВП ЕС в 2020 году составит 8,7 процента, следует из летнего прогноза Еврокомиссии.
На фоне смягчения прогноза по падению ВВП власти страны объявили о расширении антикризисной программы и выделении дополнительно 11,5 миллиарда долларов в 2021 году на повышение благосостояния граждан и борьбу с климатическими изменениями. «Нам нужно перезапустить шведскую экономику, чтобы страна как можно быстрее вышла из рецессии», — пояснила глава Минфина королевства. Она пояснила, что на фоне коронавируса у Швеции появилась «историческая возможность создать новые рабочие места, ускорить адаптацию страны к изменениям климата и улучшить социальные услуги».
Швеция не единственная страна, которая планирует воспользоваться коронавирусным кризисом для построения «зеленой» экономики. В июле 2020 года власти ЕС согласовали план спасения европейской экономики на 750 миллиардов евро, важную роль в котором играет стимулирование климатически ориентированных проектов.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Минфин , Bloomberg
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