Трамп сравнил себя с Линкольном 

Американский лидер Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя 16-й президентом США и первым от Республиканской партии Авраам Линкольном . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он сделал для чернокожего населения страны «больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна». «Когда я буду переизбран, будет еще лучше», — заявил Трамп.