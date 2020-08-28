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Шушкевич предложил лишить русский язык в Белоруссии госстатуса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 14 минут назад
Русский язык захотели лишить статуса в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
По мнению Шушкевича, в Белоруссии «государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», передает РИА «Новости».
При этом бывший глава республики признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный не будет быстрым. «Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный», — заявил 85-летний Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».
Шушкевич также выразил мнение, что «угрозы над русским языком [в Белоруссии] нет».
Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в конституцию в 1995 году.
Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. Также он с 1996 до 2018 года занимал пост главы партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ).
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о желании оппозиции запретить русский язык в республике. Он также предупреждал, что идеи оппозиции о вступлении Белоруссии в НАТО и Евросоюз погубят республику, а также подчеркивал, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Станислав Шушкевич , Александр Лукашенко , ЕС , НАТО , РИА Новости
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