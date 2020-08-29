Бэнкси объяснил покупку судна для мигрантов 

Британский художник Бэнкси рассказал, почему решил купить судно для мигрантов, которые пытаются уехать из Северной Африки в Европу. Ему пришлось сделать это из-за бездействия европейских властей.

Он сделал объявление в своём Instagram, где объяснил, что корабль Военно-морских сил стал «спасательным катером», так как все жизни темнокожих имеют значение.

Как большинство людей, которые крутятся в мире искусства, я купил яхту, чтобы совершить круиз по Средиземному морю. Это судно Военно-морских сил Франции мы превратили в спасательный катер, потому что власти ЕС намеренно игнорируют крики бедствия от «неевропейцев», — сказал он в коротком видеоролике, где показаны кадры аукционных торгов, дорогих яхт и беженцев в море.

Как писал NEWS.ru, Бэнкси оплатил покупку судна, при помощи которого активисты помогают спасать в Средиземном море беженцев из Северной Африки, направляющихся в Европу. Корабль уже помог десяткам людей.

Судно длиной 31 метр носит имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель. В экипаж входит десять человек, которые имеют опыт в спасательных операциях.

Капитаном корабля стала Пиа Клемп, которая уже командовала некоторым количеством суден неправительственных организаций, спасающих людей.

Клемп рассказала, что Бэнкси сам вышел с ней на связь. Он признался, что успел заработать немного денег, освещая проблему беженцев, и не считает своим правом присваивать средства. Поэтому он предложил ей «купить новую лодку или что‑то в этом роде».

«Луиза Мишель» вышли из испанского порта 18 августа и подобрала 89 беженцев, среди которых 14 женщин и 4 детей. Сейчас команда ищет порт, в котором можно высадить спасённых. Экипаж опасается, что их остановит ливийская береговая охрана, которая заберёт бежавших в специальный лагерь.

29 августа судно подало сигнал бедствия из-за перегруза.