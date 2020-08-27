Украина разорвала отношения с Белоруссией

"Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", — заявил он в эфире передачи "Право на власть" на канале 1+1.