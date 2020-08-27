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Украина приостановила все контакты с Белоруссией 

РИА Новости 52 минуты назад
Украина разорвала отношения с Белоруссией
Фото: Reuters
Украина поставила на паузу все контакты с Белоруссией, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены", — заявил он в эфире передачи "Право на власть" на канале 1+1.

Глава дипломатического ведомства рассказал, что последний раз глава государства Владимир Зеленский общался с белорусским лидером Александром Лукашенко перед выборами в республике.

"Контактов между президентами сейчас нет и не планируется", — сказал Кулеба.

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