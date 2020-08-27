Раскрыт обман властей штата США о смерти Флойда

Власти штата Миннесота, США , где 25 мая погиб при задержании полицией афроамериканец Джордж Флойд , как выяснилось, скрывали, что в крови Флойда было так много наркотических веществ, что он с трудом мог дышать.

Как сказано в заключении главного окружного судмедэксперта, патологоанатома Эндрю Бейкера, которое было готово еще к 1 июня, в крови погибшего "обнаружено так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку".

Согласно выводам вскрытия, легкие Флойда отекли из-за наркотиков и весили в два-три раза больше нормы. Вероятно, что Флойд умирал о недостатка кислорода еще до задержания. Именно поэтому он говорил, что не может дышать, даже когда сидел в полицейской машине и его никто не трогал.