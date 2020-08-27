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Власти скрывали, что в крови Джорджа Флойда была почти смертельная доза наркотиков 

Российская Газета 28 минут назад
Раскрыт обман властей штата США о смерти Флойда
Фото: Reuters
Власти штата Миннесота, США, где 25 мая погиб при задержании полицией афроамериканец Джордж Флойд, как выяснилось, скрывали, что в крови Флойда было так много наркотических веществ, что он с трудом мог дышать.
Как сказано в заключении главного окружного судмедэксперта, патологоанатома Эндрю Бейкера, которое было готово еще к 1 июня, в крови погибшего "обнаружено так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку".
Флойд при задержании сказал полицейским «я не могу дышать» более 20 раз
Согласно выводам вскрытия, легкие Флойда отекли из-за наркотиков и весили в два-три раза больше нормы. Вероятно, что Флойд умирал о недостатка кислорода еще до задержания. Именно поэтому он говорил, что не может дышать, даже когда сидел в полицейской машине и его никто не трогал.
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В мире , Джордж Флойд , США
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