Белорусские врачи освистали очередного министра 

Все новости на карте

Белоруссии освистали очередного министра, врачи Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Кардиология» скандировали «Позор!» в адрес исполняющего обязанности главы Минздрава Дмитрия Пиневича. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Tut.by.

Пиневич приехал в клинику 27 августа, чтобы объяснить врачам, почему накануне был уволен директор РНПЦ Александр Мрочек. Узнав об отстранении своего руководителя, коллектив «Кардиологии» составил обращение в администрацию президента , совет министров и Минздрав.

На встречу с министром собрались около 200 медиков. Пиневич высоко оценил заслуги Мрочека, но заявил, что нынешние задачи перед Минздравом «требуют особых руководителей».

«Поэтому сейчас я произвожу смену кадров. Имею полное право решать судьбу данного учреждения», — подчеркнул чиновник.

Он также заверил, что в его решении нет политической подоплеки.

На кадрах видно, что когда Пиневич направляется к выходу, вслед ему начинают свистеть и скандировать «Позор!».