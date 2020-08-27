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Судьба Белоруссии. Главное

Экономист предрек Лукашенко крах 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 3 часа назад
«Лукашенко сейчас неадекватен»
Фото: ТАСС
Режим Александра Лукашенко в Белоруссии обречен, потому что он не способен предъявить белорусам образ будущего. Об этом на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

«Тупик развития Белоруссии. Лукашенко сохранил экономику, он развил экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить Россию к модернизации никто не может. А это значит, что показать белорусам образ будущего Лукашенко не может. Поэтому оппозиция сейчас тактически проигрывает, но стратегически она победит. Режим Лукашенко обречен. Мы должны понимать, что Лукашенко сейчас неадекватен. Это нормально. Когда человек находится перед перспективой гибели всего, что ему дорого, краха того, что он строил, он становится неадекватным», — сказал Делягин.

Ранее доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН рассказал о причинах продолжающихся три недели протесты против Александра Лукашенко.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Александр Гущин , Михаил Делягин
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