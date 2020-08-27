«Тупик развития Белоруссии. Лукашенко сохранил экономику, он развил экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить Россию к модернизации никто не может. А это значит, что показать белорусам образ будущего Лукашенко не может. Поэтому оппозиция сейчас тактически проигрывает, но стратегически она победит. Режим Лукашенко обречен. Мы должны понимать, что Лукашенко сейчас неадекватен. Это нормально. Когда человек находится перед перспективой гибели всего, что ему дорого, краха того, что он строил, он становится неадекватным», — сказал Делягин.