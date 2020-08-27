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Судьба Белоруссии. Главное

Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана 

News.ru 1 час назад
На военные учения, которые пройдут в сентябре, Украина пригласила представителей 17 государств, в том числе и турецких военных. Киев уверен, что ему удастся подписать соглашение о сотрудничестве с Анкарой по различным вопросам в военной сфере.
Позднее Зеленский также намерен посетить Турцию для проведения полноценного диалога о сотрудничестве. Как пишут argumenti.ru, украинская сторона пытается создать международную платформу для возврата Крыма в свой состав. По мнению киевских политиков, без участия Турции, это сделать не получится.
Эрдоган заявил об аннексии Крыма
Украинские военные учения «Объединённые усилия — 2020» станут своего рода ответом на российские учения «Кавказ-2020», которые будут проходить в том числе и на территории Крыма.
Накануне Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крымского полуострова в состав Украины требует серьёзной политической дискуссии. Он сказал, что для него одинаково приоритетен вопрос по возврату обеих территорий — и Крыма, и Донбасса.
Как писал NEWS.ru, ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землёй, а крымчане — украинцами.
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В мире , Видео , Украина , Александр Молохов , газета "Аргументы недели" , Анкара , Киев , Республика Крым , Турция
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