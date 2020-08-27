Зеленский намерен вернуть Крым с помощью Эрдогана 

На военные учения, которые пройдут в сентябре, Украина пригласила представителей 17 государств, в том числе и турецких военных. Киев уверен, что ему удастся подписать соглашение о сотрудничестве с Анкарой по различным вопросам в военной сфере.

Позднее Зеленский также намерен посетить Турцию для проведения полноценного диалога о сотрудничестве. Как пишут argumenti.ru, украинская сторона пытается создать международную платформу для возврата Крыма в свой состав. По мнению киевских политиков, без участия Турции, это сделать не получится.

Украинские военные учения «Объединённые усилия — 2020» станут своего рода ответом на российские учения «Кавказ-2020», которые будут проходить в том числе и на территории Крыма.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крымского полуострова в состав Украины требует серьёзной политической дискуссии. Он сказал, что для него одинаково приоритетен вопрос по возврату обеих территорий — и Крыма, и Донбасса.