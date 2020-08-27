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Судьба Белоруссии. Главное

Украинское Сомали: что ждет Белоруссию 

Павел Тиунов 3 часа назад
Украинское Сомали: что ждет Белоруссию
Фото: РИА Новости
Белоруссия сможет «выжить» только в составе России, заявил в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников. В противном случае, по его словам, Запад низведет республику до уровня «украинского Сомали».
Колясников обратил внимание читателей на то, что вокруг Белоруссии в настоящее время «возятся Европа и США». При этом западным политикам, по его мнению, республика не нужна в качестве государства. Они рассматривают ее исключительно как «источник гнили, грязи и вони» на границе с РФ.

«Понятно, что выживет она (Белоруссия) только в составе России», — написал блогер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Если республика не станет субъектом Российской Федерации, то ее ждут нищета, крах промышленности, сельского хозяйства, науки и здравоохранения. В белорусском образовании, прогнозирует Колясников, будет запущен «конвейер по производству манкуртов, бредящих нацизмом и русофобией».

«Ее (Белоруссию) низведут до уровня украинского Сомали», — резюмировал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие для ввода российских войск на территорию Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий возможно, если в республику войдут вооруженные силы НАТО.
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Комментарии 4
В мире , Владимир Жириновский , Сергей Колясников , ЛДПР , НАТО , Сомали
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