Украинское Сомали: что ждет Белоруссию 

Колясников обратил внимание читателей на то, что вокруг Белоруссии в настоящее время «возятся Европа и США». При этом западным политикам, по его мнению, республика не нужна в качестве государства. Они рассматривают ее исключительно как «источник гнили, грязи и вони» на границе с РФ.

«Понятно, что выживет она (Белоруссия) только в составе России», — написал блогер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Если республика не станет субъектом Российской Федерации, то ее ждут нищета, крах промышленности, сельского хозяйства, науки и здравоохранения. В белорусском образовании, прогнозирует Колясников, будет запущен «конвейер по производству манкуртов, бредящих нацизмом и русофобией».

«Ее (Белоруссию) низведут до уровня украинского Сомали», — резюмировал он.