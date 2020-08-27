Дача в Турции: россиянам назвали цену 

Средняя стоимость частного дома на турецком курорте варьируется от 3,6 миллиона до 6,6 миллиона рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы портала Turk.Estate. Аналитики констатируют, что в 2020 году россияне начали активно скупать подобную недвижимость.

Самый дешёвый вариант эксперты обнаружили в Бодруме: коттедж площадью 70 квадратных метров обойдется потенциальному покупателю в 3,6 миллиона рублей. На втором месте по доступности стоит 125-квадратный дом в Аланье за 4,2 миллиона рублей. На третьем — особняк площадью 120 квадратных метров в Кемере за 6,6 миллиона рублей.

Аналитики отмечают, что на фоне снятия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в июле со стороны россиян заметно вырос спрос на обособленные дома, где можно комфортно отдыхать семьей. В целом показатели выросли на 63% по сравнению с июнем 2020 года.

«Это заметно как на рынке купли-продажи, так и в сегменте аренды», — говорится в заключении турецких экспертов по недвижимости.

В конце прошлого года, как сообщал «Рамблер», российские риэлторы зафиксировали повышенный интерес к жилой недвижимости в Сочи со стороны граждан Украины. Украинцы активнее скупали квартиры, в то время как казахи и белорусы лидировали в приобретении частных домов.