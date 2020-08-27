Стрелять в любого: КНДР и Китай готовятся к войне 

КНДР ужесточила режим на границе с Китаем: военным приказано стрелять в любого, кто приблизится к границе ближе чем на один километр. Об этом сообщает RFA.
Житель провинции Северный Хамгён, пожелавший остаться неназванным, рассказал радиостанции, что узнал о новой пограничной политике из экстренного уведомления полиции.
«Они убьют любого в пределах километра от границы между Северной Кореей и Китаем, независимо от причины его пребывания там», — заявил собеседник радиостанции.
По его словам, ужесточенный режим будет действовать на протяжении всей границы между КНДР и Китаем до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса.
«Полицейские заявили общественности: «Коронавирус распространился повсюду, кроме нашей страны, поэтому враг пытается проникнуть через границу вместе с вирусом», — рассказал источник.
Как сообщал «Рамблер», официально в КНДР не зарегистрировали ни одного случая коронавируса. В июне-июле северокорейский лидер Ким Чен Ын увольнял высокопоставленных чиновников и объявлял чрезвычайную ситуацию из-за подозрения на коронавирус у жителя города Кэсон. Карантин в городе отменили две недели назад.