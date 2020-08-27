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Стрелять в любого: КНДР и Китай готовятся к войне 

Мария Иванова 4 часа назад
Стрелять в любого: КНДР и Китай готовятся к войне
Фото: РИА Новости
КНДР ужесточила режим на границе с Китаем: военным приказано стрелять в любого, кто приблизится к границе ближе чем на один километр. Об этом сообщает RFA.
Житель провинции Северный Хамгён, пожелавший остаться неназванным, рассказал радиостанции, что узнал о новой пограничной политике из экстренного уведомления полиции.

«Они убьют любого в пределах километра от границы между Северной Кореей и Китаем, независимо от причины его пребывания там», — заявил собеседник радиостанции.

По его словам, ужесточенный режим будет действовать на протяжении всей границы между КНДР и Китаем до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса.

«Полицейские заявили общественности: «Коронавирус распространился повсюду, кроме нашей страны, поэтому враг пытается проникнуть через границу вместе с вирусом», — рассказал источник.

Как сообщал «Рамблер», официально в КНДР не зарегистрировали ни одного случая коронавируса. В июне-июле северокорейский лидер Ким Чен Ын увольнял высокопоставленных чиновников и объявлял чрезвычайную ситуацию из-за подозрения на коронавирус у жителя города Кэсон. Карантин в городе отменили две недели назад.
Комментарии
В мире , Чен Ким , Китай , КНДР
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