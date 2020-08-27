Стрелять в любого: КНДР и Китай готовятся к войне 

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КНДР ужесточила режим на границе с Китаем : военным приказано стрелять в любого, кто приблизится к границе ближе чем на один километр. Об этом сообщает RFA.

Житель провинции Северный Хамгён, пожелавший остаться неназванным, рассказал радиостанции, что узнал о новой пограничной политике из экстренного уведомления полиции.

«Они убьют любого в пределах километра от границы между Северной Кореей и Китаем, независимо от причины его пребывания там», — заявил собеседник радиостанции.

По его словам, ужесточенный режим будет действовать на протяжении всей границы между КНДР и Китаем до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса.

«Полицейские заявили общественности: «Коронавирус распространился повсюду, кроме нашей страны, поэтому враг пытается проникнуть через границу вместе с вирусом», — рассказал источник.