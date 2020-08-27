В Белоруссии хотят разыграть «украинскую карту» 

Синод Русской православной церкви неожиданно сменил экзарха в Белоруссии в самый разгар протестов. Решение вызвало бурную дискуссию в общественном пространстве. Однако за ним, судя по всему, стоит попытка предотвратить развитие событий в Союзном государстве по украинскому сценарию. Причем церковному. В чем логика нового назначения — в материале РИА Новости.

Церковь в политике

Давно СМИ так активно не обсуждали итоги заседания Синода — высшего руководящего органа Русской православной церкви. Вроде бы плановое событие вызвало столько шума. Причем дело в исключительно кадровых решениях.

Самым громким стала смена главы Белорусского экзархата. Митрополит Павел покидает Минск после семи лет управления этой весьма значительной частью РПЦ. На его место назначен епископ Борисовский Вениамин.

И все бы ничего, если бы перестановка не произошла в самый разгар политического кризиса в Белоруссии. Волей-неволей в него была втянута и Белорусская церковь. Ее духовенство в целом заняло примирительную позицию. В обращении синода БПЦ, опубликованном 15 августа, критикуются как жесткие действия силовиков, так и провокации со стороны некоторых митингующих.

"Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дóроги наше Отечество, дети, родные и близкие люди, — остановиться и прекратить противостояние. Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению", — говорилось в обращении.

Впрочем, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал духовенство всех течений не лезть в политику. Иначе "государство с безразличием на это смотреть не будет".

"Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом", — предостерег он.

Именно в таком непростом контексте и произошла перестановка. Это породило слухи о чисто политическом характере синодального решения. Однако за ним стоят потенциально серьезные проблемы самой церкви.

Проблема раскола

"Владыка Вениамин — человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, очевидный противник автокефальных настроений, которые, к сожалению, в последние десятилетия искусственно инспирировались и провоцировались в Белоруссии", — прокомментировал назначение нового экзарха первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Он уточнил, что "конфессиональная ситуация" в стране довольно напряженная. Это связано в том числе с "неубедительной и неоднозначной" религиозной политикой властей — когда поддерживаются различные противоборствующие друг другу течения. Что в итоге привело к возможному церковному расколу.

Речь, прежде всего, о так называемой "Белорусской автокефальной православной церкви". Она стоит на националистических позициях — например, выступает за службу только на родном языке. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты заставили местное духовенство провести собор, на котором предполагали основать независимую от РПЦ поместную церковь. Однако его участники, несмотря на угрозы, не стали этого делать.

Но сама идея прижилась в среде белорусских эмигрантов. В 1948 году они учредили БАПЦ, взяв за модель аналогичную структуру, созданную украинской диаспорой. Правда, в отличие от украинцев, большинство живших на Западе белорусов не отнеслись к этому всерьез. Новая церковь была чрезвычайно мала. В конце 1960-х ряд ее приходов в США примкнул к Константинопольскому патриархату. Еще спустя 15 лет организация раскололась изнутри.

Несмотря на это, наиболее ярые идеологи автокефалии не унимались. В начале 90-х попытались проникнуть в Белоруссию и по примеру украинских "коллег" разыграть националистическую карту. Не удалось: граждане молятся в храмах Московского патриархата.

У БАПЦ же всего один приход в стране. Им заведует священник, руководство структуры обосновалось в США.

О белорусских автокефалистах никто бы и не вспомнил, если бы не протесты. Причем о церковном факторе заговорили не оппозиционеры и не представители власти.

Подсказка из-за рубежа

Во внутренние дела Белоруссии неожиданно вмешались украинские раскольники. Их лидер Епифаний Думенко призвал белорусов пойти ни много ни мало по пути соседей.

"По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская церковь ("Православная церковь Украины", ПЦУ. — Прим. ред.) утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание", — заявил глава ПЦУ.

Правда, за скобками его воззвания осталась неприятная реальность: вместо объединения украинцев создание ПЦУ в конце 2018 года принесло лишь очередное разделение. Это признали и сами раскольники, которые до сих пор борются между собой за влияние. Тем временем каноническая Украинская православная церковь, которая лишь номинально относится к РПЦ, выстояла, несмотря на жестокие гонения светских властей. Более того, с 2014-го, когда началось давление, у нее стало больше священнослужителей и храмов, а вместе с этим и верующих.

Украинский сценарий в Белоруссии негласно поддерживает и патриарх Варфоломей. В день послания Думенко белорусам он назвал паству Русской церкви "неблагодарными детьми" — мол, не хотят они признавать его главенство. Хотя именно из-за амбиций Фанара в православном мире началось разделение.

А все потому, что Варфоломей решил пересмотреть веками действовавшие каноны. По ним, у каждой поместной церкви своя юрисдикция. У Русской — страны бывшего СССР, включая Украину и Беларусь. Эти территории в 1686 году перешли к Московскому патриархату в составе Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Спустя столетия в Стамбуле "вернули" митрополию обратно, нарушив все правила. Все для создания видимости, что раскольники каноничны.

Поэтому Думенко неспроста упомянул Варфоломея, который считает Белоруссию тоже своей территорией.

"Белорусы против"

Вот только непонятно, будет ли белорусский автокефальный проект таким же масштабным, как украинский. Пока создается ощущение, что он нужен скорее Фанару и ПЦУ, нежели самим белорусам.

"Идея автокефалии, в отличие от Украины, тут совершенно не востребована. Большинство верующих к ней не стремятся. Сам за себя говорит факт, что у БАПЦ в стране только один приход. И то это совсем оголтелые националисты", — отмечает в беседе с РИА Новости церковный историк Владислав Петрушко.

Несмотря на то что идея независимой церкви в Белоруссии "сама по себе мертворожденная", в нынешней непростой ситуации, по мнению эксперта, ее будут раскручивать. Поэтому Московскому патриархату, считает он, надо реагировать.

"Сложившаяся в Белоруссии ситуация показала: экзархат лучше возглавить местному (епископ Вениамин всю жизнь прожил в Белоруссии. — Прим. ред.), который хорошо разбирается в специфике. Чтобы в его адрес не было нареканий, как в случае с митрополитом Павлом, приехавшим из России в 2013 году: ему постоянно вменяют в вину, что он российский гражданин и происходящее в стране якобы не близко его сердцу", — поясняет Петрушко.

Поэтому назначение главой экзархата епископа Борисовского Вениамина, по словам эксперта, выглядит логичным. В нынешних условиях, замечает он, нужна "предельная осторожность". В том числе и со стороны церковной Москвы.