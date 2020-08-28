Трамп официально решил баллотироваться в президенты США

Американский лидер Дональд Трамп в рамках общенационального съезда республиканцев официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии США, передаёт РИА Новости.
«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — заявил Трамп.
Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.
Также Республиканская партия утвердила Майка Пенса в качестве кандидата на пост вице-президента США.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.