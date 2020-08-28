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Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США 

RT на русском и ещё 23 25 минут назад
Трамп официально решил баллотироваться в президенты США
Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque
Американский лидер Дональд Трамп в рамках общенационального съезда республиканцев официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии США, передаёт РИА Новости.

«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — заявил Трамп.

Ранее Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом на пост президента США в преддверии ноябрьских выборов.
Также Республиканская партия утвердила Майка Пенса в качестве кандидата на пост вице-президента США.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Кавказ , Конфликты , Латинская Америка , Политика , СНГ , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , РИА Новости , США
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