У урагана «Лаура» появилась первая жертва 

Из-за урагана "Лаура" в американском штате Луизиана погиб подросток. Об этом сообщает WearTV, ссылаясь на губернатора Джона Эдвардса

Отмечается, что 14-летняя девушка погибла находясь в дома, на который упало дерево.

Как сообщалось, по территории США ударил ураган "Лаура", который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории. Шторм обрушился на территорию штата Луизиана — здесь готовятся бороться не только с ветром, но и с наводнениями, которые может принести подъем воды.