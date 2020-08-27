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У урагана «Лаура» появилась первая жертва 

Газета.Ru и ещё 12 4 часа назад
У урагана «Лаура» появилась первая жертва
Фото: NASA
Из-за урагана "Лаура" в американском штате Луизиана погиб подросток. Об этом сообщает WearTV, ссылаясь на губернатора Джона Эдвардса.
Отмечается, что 14-летняя девушка погибла находясь в дома, на который упало дерево.
Как сообщалось, по территории США ударил ураган "Лаура", который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории. Шторм обрушился на территорию штата Луизиана — здесь готовятся бороться не только с ветром, но и с наводнениями, которые может принести подъем воды.
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В мире , Погода , Джон Эдвардс
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