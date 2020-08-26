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СМИ: Меркель разочарована Путиным из-за Навального 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
СМИ: Меркель разочарована Путиным из-за Навального
Фото: Национальная Служба Новостей
Ангела Меркель разочарована тем, что Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления Алексея Навального. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух близких к канцлеру Германии чиновников.
Оно называет Меркель «ключевым каналом на Запад» для российского лидера. После того как врачи берлинской клиники «Шарите» предположили, что оппозиционер мог быть отравлен, она потребовала от Москвы оперативно организовать подробное расследование и привлечь к ответственности виновных.
Однако в ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сначала необходимо найти вещество, которое вызвало ухудшение состояния здоровья Навального, понять, что стало причиной этого. Такая реакция Москвы продемонстрировала, что влияние Меркель на Путина, вероятно, существенно ослабло, отмечает Bloomberg.
В то же время, по мнению агентства, Россия может не опасаться ответной реакции Запада, поскольку в 2021 году канцлер должна покинуть свой пост, а президент США Дональд Трамп занят предвыборной кампанией.
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Комментарии 2
В мире , Европа , США , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Bloomberg
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