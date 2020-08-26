СМИ: Меркель разочарована Путиным из-за Навального 

Оно называет Меркель «ключевым каналом на Запад» для российского лидера. После того как врачи берлинской клиники «Шарите» предположили, что оппозиционер мог быть отравлен, она потребовала от Москвы оперативно организовать подробное расследование и привлечь к ответственности виновных.

Однако в ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сначала необходимо найти вещество, которое вызвало ухудшение состояния здоровья Навального, понять, что стало причиной этого. Такая реакция Москвы продемонстрировала, что влияние Меркель на Путина, вероятно, существенно ослабло, отмечает Bloomberg.