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Судьба Белоруссии. Главное

Названа самая пострадавшая от коронавируса развитая страна 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
Определена самая пострадавшая от COVID-19 развитая страна
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Великобританию назвали самой пострадавшей от пандемии коронавируса страной с развитой экономикой, такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет BBC News.
Великобритания пережила самый большой спад за всю историю наблюдений, ВВП упал во втором квартале этого года на 20,4 процента. Экономика 37 стран ОЭСР сократилась в целом на 9,8 процента относительно предыдущих трех месяцев, что стало самым большим падением за всю историю наблюдений.
Показатели рухнули на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Падение оказалось значительнее, чем в первом квартале 2009 года, когда ВВП снизился на 2,3 процента из-за мирового финансового кризиса. Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.
Размер госдолга Великобритании в июле впервые за всю историю превысил два триллиона фунтов стерлингов (более 2,6 триллиона долларов). По прогнозам Банка Англии, ВВП сократится на 14 процентов в этом году, что станет худшим показателем с 1706 года. Ожидается также, что уровень безработицы поднимется с 4 до 9 процентов.
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В мире , ОЭСР , BBC News , Великобритания
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