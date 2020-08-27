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Лукашенко не захотел говорить с Макроном 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 16 минут назад
Лукашенко не захотел говорить с Макроном
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не отвечал на звонки не только канцлера Германии Ангелы Меркель, но и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил глава правительства Эстонии Юри Ратас.
Комментируя переговоры Меркель и Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, Ратас пояснил, что из Берлина и Парижа направили «просьбы о телефонных переговорах в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку».
Ратас отметил, что Москва «в вопросах, касающихся Белоруссии, и в целом в этом регионе, играет важную роль», пишет ERR.
Меркель и Макрон предложили «найти способ разрешения ситуации в Белоруссии». Они выступили за «свободные демократические выборы» в «присутствии международных наблюдателей», но «Лукашенко от этого отказался», сказал Ратас.
Напомним, Меркель заявляла, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он отказался от переговоров.
Путин рассказал Лукашенко о беседах с Меркель и Макроном. Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Германия , Франция , Эстония
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