Лукашенко не захотел говорить с Макроном 

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Комментируя переговоры Меркель и Макрона с российским лидером Владимиром Путиным , Ратас пояснил, что из Берлина и Парижа направили «просьбы о телефонных переговорах в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку».

Ратас отметил, что Москва «в вопросах, касающихся Белоруссии, и в целом в этом регионе, играет важную роль», пишет ERR.

Меркель и Макрон предложили «найти способ разрешения ситуации в Белоруссии». Они выступили за «свободные демократические выборы» в «присутствии международных наблюдателей», но «Лукашенко от этого отказался», сказал Ратас.

Напомним, Меркель заявляла, что пыталась организовать телефонный разговор с Лукашенко, однако он отказался от переговоров.

Путин рассказал Лукашенко о беседах с Меркель и Макроном. Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.