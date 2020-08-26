США превентивно усомнились в действии вакцины РФ от COVID-19

Соединённые Штаты не намерены принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.
«Мы не примем иностранные испытания от России», — сказал он в интервью изданию Politico.
Медоуз отметил, что не стал бы принимать российскую вакцину от COVID-19.
Ранее США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавируса.