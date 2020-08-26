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США не примут результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 

RT на русском и ещё 9 32 минуты назад
США превентивно усомнились в действии вакцины РФ от COVID-19
Фото: Reuters
Соединённые Штаты не намерены принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

«Мы не примем иностранные испытания от России», — сказал он в интервью изданию Politico.

Медоуз отметил, что не стал бы принимать российскую вакцину от COVID-19.
Ранее США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавируса.
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В мире , Политика , США
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