США превентивно усомнились в действии вакцины РФ от COVID-19

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Соединённые Штаты не намерены принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

«Мы не примем иностранные испытания от России», — сказал он в интервью изданию Politico.

Медоуз отметил, что не стал бы принимать российскую вакцину от COVID-19.

Ранее США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавируса.