Запад осознал невозможность смещения Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии на волне протестов и потому решил оставить «окно» для коммуникации с ним. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем комментарии RT.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что хотя Лукашенко был избран нелегитимно, Брюссель должен продолжать работать с официальными органами власти Белоруссии. Он также сообщил, что у ЕС «нет намерения превращать республику „во вторую Украину “.

Как считает эксперт, в Евросоюзе понимают, что у тезиса о победе Светланы Тихановской на выборах «нет достаточных оснований».

«Лукашенко контролирует ситуацию в стране, и в Евросоюзе это видят. Фигура Тихановской нужна Западу для делегитимизации режима действующей власти, формирования вокруг неё сил, которые будут бороться с руководством Белоруссии, получать из-за рубежа финансовую, информационную и организационную накачку. Хотя там понимают, что у Тихановской большие проблемы с той же легитимностью», — рассуждает Дзермант.

Политолог считает, что Запад оказывает значительное влияние на белорусскую оппозицию, а потому назвал лукавством заявление Тихановской о том, что деятельность её сторонников не носит антироссийский характер.

По его мнению, экс-кандидат в президенты Белоруссии и её окружение «скрывают прозападный настрой», опасаясь, что он не найдёт поддержки в обществе и сыграет против них.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд руб).