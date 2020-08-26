Главврач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что омские врачи попросили коллег из немецкой Charite предоставить данные, доказывающие отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 1».
По словам Мураховского, медики попросили у немецких врачей результаты лабораторных исследований, определивших «интоксикацию ингибиторами холинэстеразы».
Также российские врачи хотят узнать, какие клинические данные позволяют немцам говорить о такой интоксикации.
Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в БСМП-1 утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу.
Представители Навального сообщили, что перед полетом он пил черный чай в кафе аэропорта. По их мнению, оппозиционера могли отравить, подмешав что-то в напиток.
Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, случившееся с оппозиционером «серьезно», но острой угрозы для его жизни нет. Пока он находится в искусственной коме.
В России выводы об отравлении называют поспешными. Омские врачи утверждали, что провели исследования на наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы, их результат был отрицательным.
Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава Москвы Сергей Шигеев говорил, что ингибиторы холинэстеразы в организме Навального могли быть составной частью различных лекарств — акридинов, пиперидинов и карбаматов.