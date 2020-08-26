Алексиевич захотела помощи от России

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Алексиевич заявила, что не чувствует себя виноватой и считает, что действия Координационного совета оппозиции законны. Кроме того, она заявила о необходимости поддержки:

«Нам нужна помощь мира, может, и России», — сказала она.

С ней вместе пришли юрист, член КС Максим Знак, а также представительница объединенного штаба Марина Колесникова , передает РИА «Новости».

Также СК Белоруссии вызвал Колесникову на допрос в четверг. По словам члена КС Павла Латушко, такой шаг ведомства является элементом давления, передает ТАСС.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко , по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее Алексиевич предложили извиниться за фейк о российском спецназе в Минске.