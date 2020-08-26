Тихановская: Лукашенко больше не легитимен 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уточнила примененный ей накануне термин «мирная революция»: то, что сейчас происходит в республике — «это революция сознания», заявила Тихановская в интервью французской газете Le Monde.

По ее словам, «белорусы больше не могут доверять Александру Лукашенко , он больше не легитимен».

«Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял страну после всего, что он сделал. Рано или поздно он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис», — сказала Тихановская.

Тезис об экономическом кризисе в заявлении лидера белорусской оппозиции имеет под собой основания. Забастовки рабочих охватили крупнейшие предприятия Белоруссии , общая выручка которых превышает четверть ВВП страны, подсчитал РБК. Протестные акции проходят как минимум на 30 крупных предприятиях самых разных отраслей: машиностроение, пищепром, нефтепереработка, производство удобрений, строительство.

В их числе такие гиганты, как «Беларуськалий», БелАЗ и Минский тракторный завод. Забастовки белорусских рабочих начались 11 августа в ответ на жесткое подавление акций протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объявленный победителем и этих выборов тоже, призвал увольнять рабочих за участие в забастовках.

«На заводах им после этого места быть не должно», — заявил он и пообещал закрыть все бастующие предприятия.

Ни одно из них, впрочем, так и не было закрыто.

Действия властей Белоруссии в ответ на массовые протесты стали менее заметными и более прицельными, чем в первые дни после голосования, но это не значит, что репрессии ослабевают, заявила Светлана Тихановская в интервью французской прессе.

Как будто в подтверждение этой мысли Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос лауреата Нобелевской премии и члена Координационного совета белорусской оппозиции писательницу Светлану Алексиевич . Ее процессуальный статус — свидетель по уголовному делу о призывах к захвату власти, которое было возбуждено сразу после создания совета.