«Не поддержим Лукашенко, будем все в аду»

Telegram-канал «TUT.BY новости» опубликовал видео с провластного митинга, прошедшего в Белоруссии 25 августа. На записи одна из поддерживающих Александра Лукашенко женщин пригрозила адом его противникам.

«Если мы не поддержим нашего президента, наши родственники, наши родители не примут нас на небеса. Мы будем все в аду», — заявила она.

Женщина рассказала, что проработала на производстве 40 лет, а ее муж — 55 на комбайне, они плакали от счастья, когда Лукашенко стал президентом.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.