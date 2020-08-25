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Судьба Белоруссии. Главное

Готовят вражду с русскими: белорусский священник раскрыл правду 

Павел Тиунов 25 августа 2020
Готовят вражду с русскими: белорусский священник раскрыл правду
Фото: Reuters
Константинопольский Вселенский патриарх подговаривает белорусское духовенство разорвать отношения с московскими церковниками, заявил в интервью «Комсомольской правде» священник из Гомеля Савва Мажуко. По его словам, угроза нового раскола более, чем реальна.
Мажуко подчеркнул, что в прошлом году в Чернигове на Украине состоялась конференция, на которой белорусскому духовенству предложили перейти под власть Константинополя.

«Угроза не придуманная. Она настоящая! До трети священников готовы перейти в структуры Константинополя», — пояснил священник.

По его словам, вопрос с большой долей вероятности будет решен положительно, если в стране к власти придет оппозиция. В этом случае, уверен Мажуко, белорусскую церковь ждет раскол. Как следствие, отношения с Москвой рискуют быть полностью разорванными, заявил священник.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Геворг Мирзаян заявил, что президенту Александру Лукашенко удастся остаться у власти, если он выполнит некоторые тезисы из программы оппозиционеров. В частности, главе государства следует сделать белорусскую церковь независимой от Москвы и разорвать Союзное государство с Россией, отметил эксперт.
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Комментарии 24
В мире , Геворг Мирзаян , Александр Лукашенко , РПЦ , Комсомольская правда , Гомель
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