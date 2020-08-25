Готовят вражду с русскими: белорусский священник раскрыл правду 

Константинопольский Вселенский патриарх подговаривает белорусское духовенство разорвать отношения с московскими церковниками, заявил в интервью «Комсомольской правде» священник из Гомеля Савва Мажуко. По его словам, угроза нового раскола более, чем реальна.

Мажуко подчеркнул, что в прошлом году в Чернигове на Украине состоялась конференция, на которой белорусскому духовенству предложили перейти под власть Константинополя.

«Угроза не придуманная. Она настоящая! До трети священников готовы перейти в структуры Константинополя», — пояснил священник.

По его словам, вопрос с большой долей вероятности будет решен положительно, если в стране к власти придет оппозиция. В этом случае, уверен Мажуко, белорусскую церковь ждет раскол. Как следствие, отношения с Москвой рискуют быть полностью разорванными, заявил священник.