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The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья 

Газета.Ru и ещё 14 25 августа 2020
Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании может уйти в отставку примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после коронавируса, пишет газета The Times со ссылкой на родственника советника премьера.
Издание сообщает, что тесть Доминика Каммингса, советника британского премьера, рассказал, что Джонсон все еще страдает из-за последствий коронавируса и планирует в начале 2021 года уйти в отставку.
Мужчина даже сравнил Джонсона с "травмированной лошадью".

"Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет", — приводятся его слова.

Джонсон переболел коронавирусом в апреле, проведя несколько дней в палате интенсивной терапии.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Газета The Times , Великобритания
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