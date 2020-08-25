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Судьба Белоруссии. Главное

Суд Белоруссии решил судьбу экс-кандидатов в президенты 

Павел Тиунов и ещё 13 25 августа 2020
Суд Белоруссии решил судьбу экс-кандидатов в президенты
Фото: Reuters
Белорусский Верховный суд отказал трём экс-кандидатам в президенты: Светлане Тихановской, Ане Канопацкой и Андрею Дмириеву в удовлетворении жалоб на действия Центрального избирательного комитета (ЦИК) республики, который отказал им в требовании провести новые выборы главы государства, сообщает издание Новости.Tut.by. Судьи подчеркнули, что решение данных вопросов не входит в их компетенцию.
Так, Светлана Тихановская в своей жалобе подчеркнула, что обратилась в ЦИК с претензией на фальсификации на прошедших 9 августа выборах и потребовала проведения нового голосования. 14 августа в требовании признать выборы недействительными политику было отказано. Экс-кандидат в президенты обратилась с подобным требованием в Верховный суд страны.
Судья Анантолий Терех, рассмотревший жалобу Тихановской на ЦИК, в постановлении подчеркнул, что признавать выборы недействительными могут только эксперты избирательной комиссии.

«Подобные требования не относятся к компетенции суда», — заявил он.

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Отмечается, что в рассмотрении жалоб Канопатской и Дмитриева судьи сослались на точно такие же обстоятельства. Ни одно требование о признании выборов главы государства не действительными удовлетворено не было.
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В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Центризбирком России
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