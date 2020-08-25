Суд Белоруссии решил судьбу экс-кандидатов в президенты 

Белорусский Верховный суд отказал трём экс-кандидатам в президенты: Светлане Тихановской , Ане Канопацкой и Андрею Дмириеву в удовлетворении жалоб на действия Центрального избирательного комитета ( ЦИК ) республики, который отказал им в требовании провести новые выборы главы государства, сообщает издание Новости.Tut.by. Судьи подчеркнули, что решение данных вопросов не входит в их компетенцию.

Так, Светлана Тихановская в своей жалобе подчеркнула, что обратилась в ЦИК с претензией на фальсификации на прошедших 9 августа выборах и потребовала проведения нового голосования. 14 августа в требовании признать выборы недействительными политику было отказано. Экс-кандидат в президенты обратилась с подобным требованием в Верховный суд страны.

Судья Анантолий Терех, рассмотревший жалобу Тихановской на ЦИК, в постановлении подчеркнул, что признавать выборы недействительными могут только эксперты избирательной комиссии.

«Подобные требования не относятся к компетенции суда», — заявил он.

Отмечается, что в рассмотрении жалоб Канопатской и Дмитриева судьи сослались на точно такие же обстоятельства. Ни одно требование о признании выборов главы государства не действительными удовлетворено не было.