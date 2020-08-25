В Белорусской православной церкви произошли важные перестановки

Все новости на карте

«Патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что митрополит Павел теперь назначен главой Кубанской митрополии.

Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, комментируя беспорядки в стране после выборов президента, призывал сделать все возможное, чтобы в Белоруссии воцарился мир.