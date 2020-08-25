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Судьба Белоруссии. Главное

РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 55 минут назад
В Белорусской православной церкви произошли важные перестановки
Фото: РИА Новости
Священный синод РПЦ принял прошение Патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождения от должности, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Патриаршим экзархом всея Белоруссии, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что митрополит Павел теперь назначен главой Кубанской митрополии.
Ранее митрополит Минский и Заславский Павел, комментируя беспорядки в стране после выборов президента, призывал сделать все возможное, чтобы в Белоруссии воцарился мир.
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В мире , Другое , Владимир Легойда , Павел Заславский , РПЦ
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