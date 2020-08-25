Столкновение Турции и Греции признали неизбежным

В преддверии встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом глава МИД Германии заявил о том, что "окно диалога между Грецией Турцией должно расшириться, а не закрываться". Правда, в Турции, где также ждут посредника-Мааса, тут же категорически заявили: именно Греция "подрывает" цель восстановления контактов на высоком уровне между двумя соседними странами, поставив таким образом немецкую дипломатию перед чрезвычайно сложной задачей.

Анкаре имеют ввиду решение Греции объявить участок к югу от крошечного острова Кастелоризо районом проведения военно-морских учений. Спорная территория, где в настоящее время ведет разведку углеводородов турецкое исследовательское судно Oruç Reis под охраной военных кораблей закрывается для мореплавания с вечера 25 по 27 августа. Однако Турция "не сделает ни малейшего шага назад", цитирует турецкая газета Daily Sabah слова президента республики Реджепа Таийпа Эрдогана

"Греция посеет хаос, которого не сможет избежать. Теперь только Греция несет ответственность за все конфликты в регионе и только она от этого пострадает", — в присущей ему манере грозно предупредил турецкий лидер.

В подтверждение этих слов Анкара объявила о немедленном старте военных учений в районе к югу от греческого острова Крит , еще более накалив ситуацию.

Напомним, что призрак греко-турецкого конфликта в Эгейском море, витавший в воздухе еще с середины 1990-х годов (в 1996 году стороны уже были на гране войны из-за спора вокруг островка Имия), на этот раз становится практически неизбежным. Виной всему не только резко возросшие территориальные амбиции Турции, считающей прочерченные после Первой мировой войны морские границы в регионе несправедливыми, но и найденные здесь богатые нефтегазовые ресурсы. В схватке за контроль над ними никто не хочет отступать. Стремясь "застолбить" свои права на богатые газом морские шельфы, Турция ранее подписала соглашение о разграничении морских границ с правительством национального согласия Ливии. Греция, в свою очередь, 6 августа заключила соглашение о демаркации морских зон с Египтом. Как Афины, так и Анкара не признают эти договоры легитимными и считают, что они ущемляют права одной из сторон.

Для Греции компромисс неприемлем: уступив туркам кусочек шельфа даже у одного островка Кастелоризо, находящегося в 580 километрах от материковой Греции и всего в 2 километрах от Турции, греки рискуют столкнуться с еще более возросшими территориальными и энергетическими аппетитами Анкары. Не особо надеясь на собственные силы, Афины всячески стремятся интернационализировать конфликт, представляя его как атаку Анкары на принципы международного права и внешние границы Евросоюза . В отсутствие поддержки от НАТО , которое традиционно не горит желанием втягивать альянс в застарелые греко-турецкие разборки, греки делают ставку на угрозу антитурецких санкций со стороны Евросоюза, а также ситуационные союзы с Египтом, Израилем, ОАЭ и Кипром. Правда, какую практическую помощь эти страны смогут, а главное захотят оказать грекам в случае реального военного конфликта последних с Турцией остается под большим вопросом. По данным источников "РГ" в греческих дипломатических кругах, декларируемые альянсы с указанными странами носят скорее символический характер и в никто Афинах не ждет, что египтяне, израильтяне или арабы придут им на помощь.

Пока действенную поддержку Греция получила лишь от Франции, которая направила в Эгейское море для совместных учений с греками фрегат и вертолетоносец. При этом в Париже, демонстрирующем при президенте Эмманюэле Макроне повышенную международную активность, руководствуются не столько общеевропейской солидарностью, сколько собственными экономическими интересами. Дело в том, что французская энергокомпания Total уже имеет право на разработку газовых месторождений на шельфе Кипра и нельзя исключать, что греки обещали французам долю при дальнейшем разделе средиземноморского энергетического пирога.

Что касается США, на которые греки всегда возлагали основные надежды, то здесь эллинов, похоже, ждет горькое разочарование. Несмотря на то, что правительства Греции в последние годы потворствовали всем "хотелкам" Вашингтона, предоставляя свою территорию под новые американские базы и расширяя американское военное присутствие у себя в стране, президент США Дональд Трамп упорно видит в президенте Турции Эрдогане "сильного лидера" и "первоклассного игрока в шахматы".