Поставка воды в Крым прорабатывается на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Леонид Макарович полагает, что это возможно в том случае, если на полуострове случится «гуманитарная катастрофа».

Тогда Украина может дать воду на Крымский полуостров, «потому что там живут украинцы», но «только людям, а не промышленным предприятиям или военным базам». На это украинская сторона «ни в коем случае не пойдет».

После того, как Кравчука назначили представителем Украины на переговорах в Минской контактной группе по Донбассу, он «расцвел» и начал фонтанировать странными заявлениями, многие из которых противоречат друг другу. Кравчук комментирует всю повестку по Донбассу, России и Крыму, делает утверждения, хотя в действительности не имеет полномочий и компетенций.

Данный 86-летний политик не отвечает ни за что, не может контролировать выполнение ни одного вопроса и не стеснен обязательствами, поэтому он имеет право говорить все, что угодно и по любым вопросам, связанным с российским направлением.

В Крыму ситуация с водой действительно сложная, но это является следствием даже не закрытия украинцами Северо-Крымского канала, а «наследием Украины» в лице проблемной и неэффективной инфраструктуры.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в Крыму самые большие потери воды в России при доставке ее потребителю. Они доходят до 80% — средний уровень данного показателя в других российских регионах составляет 20-30%.

Такой уровень недопустим в вододефицитном Крыму, поэтому проблема не в количестве воды, а в ее рациональном использовании. Именно в этом направлении дальше будет работать РФ, рассчитывая купировать текущие трудности и не допустить их повторения в будущем.

С другой стороны, ничего не мешает России договориться с Украиной о поставке воды на полуостров через Северо-Крымский канал за деньги, но существуют обоснованные сомнения в договороспособности украинской стороны.

«От различных представителей высшей украинской власти мы слышали разные заявления о перспективе подачи воды в Крым. Премьер-министр Украины Шмыгаль, который не так давно заступил на должность, в одном из своих заявлений сказал, что на полуострове живут украинцы, поэтому поставки воды в Крым возможны», — констатирует Ганжара.

Тем более какая разница для украинцев, как зарабатывать на кооперации с Россией — транзитировать российский газ в страны Евросоюза или продавать воду в Крым. Россия не требует от украинцев доставлять воду на полуостров бесплатно.

«На это последовала негативная реакция ультранационалистической части украинского общества, политиков и других радикальных групп, поэтому такое заявление Шмыгаля в реализацию не пошло», — резюмирует Ганжара.

Данную риторику Шмыгаля, как считает эксперт, необходимо считать тестингом украинского общества со стороны нового премьер-министра по одному из наиболее актуальных вопросов двусторонней российско-украинской повестки.

«Мы давно видим и говорим, что Украина оставляет окно возможностей для подачи воды на полуостров. Это видно по тем действиям, которые осуществляются в Киеве. Не так давно через Верховную раду пытались провести закон, выводящий предприятия, которые могут осуществлять поставку воды в Крым, из числа неподлежащих приватизации объектов», — заключает Ганжара.

Очевидно, что определенные силы на Украине хотят создать частную компанию, которая бы вошла в коммерческие отношения с РФ по вопросу поставки воды в Крым, но данная инициатива не смогла пройти через Верховную раду.

У России есть «красные линии» по Крыму

«Есть заявление Зеленского, согласно которому он никаких переговоров по подаче воды в Крым вести не будет, пока этот регион не передадут в состав Украины. Данное заявление носит дежурный характер для украинских президентов, но тот же Шмыгаль заметил, что в случае гуманитарной катастрофы возможна подача воды в Крым», — констатирует Ганжара.

Перед нами тестирование общественного сознания вместе с подготовкой к реализации проекта коммерческих поставок воды.

«Украине было бы крайне выгодно осуществлять поставку воды в Крым, но для России недопустимо, чтобы данная тема стала предметом политических спекуляций Киева, как бы не складывалась судьба водоснабжения на полуострове дальше», — резюмирует Ганжара.

Ситуация с водой в Крыму остается сложной, причем главным образом в Симферополе — столице этого российского региона.

«Заявление Кравчука показывает, что тема поставок воды на полуостров на Украине обсуждается, а Киев будет пытаться предпринимать определенные шаги, но не стоит сильно рассчитывать на украинскую сторону. Нельзя забывать про недоговороспособность Украины, которую она демонстрирует в течение последних шести лет», — заключает Ганжара.

Определенный шанс тут складывается, но Россия не допустит перехода по этому вопросу «красных линий».

«В первую очередь это вопрос статуса Крыма. Есть пример 2015-2016 годов, когда Украина осуществляла энергоблокаду Крыма и предлагала возобновить подачу электроэнергию при условии прописания в договоре, что полуостров является украинской территорией и оккупирован РФ. На такие предложения Россия точно не пойдет», — констатирует Ганжара.

По этому вопросу возможны только нормальные коммерческие отношения, но есть сомнения, что Киев на это способен.