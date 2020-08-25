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FT: Индия намерена прекратить использование оборудования компании Huawei в стране 

ТАСС 2 часа назад
FT: Индия намерена отказаться от Huawei
Фото: Reuters
Индия готовится постепенно отказаться от применения в стране телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies и других компаний Китая на фоне обострения двусторонних отношений из-за военной напряженности в Ладакхе. Об этом во вторник пишет газета Financial Times.

"Несмотря на отсутствие официального запрета на использование оборудования Huawei и других китайских компаний, правительство Индии считает, что индийским поставщикам телекоммуникационных услуг следует избегать приобретения китайского оборудования для будущих инвестиционных проектов, в том числе для 5G-сетей", — сообщили изданию источники в индийском бизнес-сообществе.

Как отмечает Financial Times, в результате Huawei, на которую уже оказывается жесткое давление США, может потерять доступ в Индию.
Huawei входит в тройку крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования на рынок Индии, второй в мире по числу пользователей мобильной связью, число которых превышает 850 млн В настоящее время Huawei выполняет контракты с крупнейшими индийскими операторами связи, что, по мнению ряда экспертов, не позволит в ближайшее время полностью вытеснить эту китайскую компанию с индийского рынка. В то же время власти Индии в состоянии не допустить ее новых инвестиций в экономику страны.
Ранее в августе Нью-Дели дал понять о своем нежелании допускать китайские компании Huawei и ZTE к предстоящему конкурсу на право создания сети беспроводной связи пятого поколения 5G в стране по соображениям национальной безопасности. В связи с этим министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии готовится возобновить переговоры с индийскими компаниями Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm и другими об участии в данном проекте. Ранее переговоры с ними были прерваны из-за вызванных пандемией ограничительных мер в Индии.
Инфраструктурные инвестиции в создание сети беспроводной связи 5G в Индии оцениваются в сумму $4 млрд
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Комментарии
В мире , Наука и техника , Financial Times , Индия , Китай
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