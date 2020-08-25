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Судьба Белоруссии. Главное

Тихановская объявила мирную революцию в Белоруссии 

Lenta.ru 49 минут назад
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Трансляция ее онлайн-выступления перед депутатами Европарламента доступна в YouTube.

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — сказала Тихановская.

19 августа созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.
Тихановская назвала свою задачу
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Европарламент
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