В Белоруссии поставили точку в результатах выборов

Все новости на карте

Конституция Белоруссии не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги выборов президента, то есть, Координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны. Об заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич , передает "БелТА".

"Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности", — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.