В Белоруссии поставили точку в результатах выборов

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В КС заявили, что общественные органы не могут пересматривать итоги выборов в Белоруссии 

Газета.Ru 31 минуту назад
Конституция Белоруссии не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги выборов президента, то есть, Координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны. Об заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич, передает "БелТА".

"Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности", — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Петр Миклашевич
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