В Сирии ранены двое российских военных

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В сирийском Идлибе неизвестные обстреляли российско-турецкий патруль из гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате обстрела двое российских военных получили легкие контузии. Повреждения получил российский бронетранспортер.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что раненым россиянам оказали помощь на месте. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

После обстрела военные прекратили патрулирование сирийской трассы и вернулись на базу.

Как писал «Рамблер», неделю назад в результате подрыва автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора, еще двое российских военных получили ранения. Взрывчатка сработала, когда колонна машин возвращалась с гуманитарной акции у города Дейр эз-Зор.