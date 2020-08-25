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Контужены: террористы напали на военных РФ в Сирии 

Мария Иванова 1 час назад
В Сирии ранены двое российских военных
Фото: РИА Новости
В сирийском Идлибе неизвестные обстреляли российско-турецкий патруль из гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате обстрела двое российских военных получили легкие контузии. Повреждения получил российский бронетранспортер.
В Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что раненым россиянам оказали помощь на месте. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
После обстрела военные прекратили патрулирование сирийской трассы и вернулись на базу.
Как писал «Рамблер», неделю назад в результате подрыва автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора, еще двое российских военных получили ранения. Взрывчатка сработала, когда колонна машин возвращалась с гуманитарной акции у города Дейр эз-Зор.
В мире , Армия , Сирия
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