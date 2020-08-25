«Радио Свобода» рассказало , что рыболовецкий флот Китая уничтожает экосистемы по всему мировому океану. Портал заявил, что китайские рыбаки игнорируют международные соглашения и нормы в области рыболовства.

"Китай уничтожает планету", — уверено издание.

В частности, китайские флотилии стали угрозой природе эквадорских Галапагосских островов, находящихся в тысячах километров от берегов Китая. Около 260 кораблей ловят рыбу (в основном акул) «варварскими методами» вблизи от эксклюзивной экономической зоны Эквадора, а мусор, который производит эта флотилия, постоянно выбрасывает на эквадорские берега.

Китайские рыбаки отрезают у акул только плавники и выбрасывают искалеченную рыбу за борт. Численность акул в океанах за последние полвека сократилась на 80 процентов, в основном из-за ставшего популярным в Китае супа из акульих плавников и нужд традиционной китайской медицины.

Килограмм акульих плавников сейчас стоит 400 долларов, а за плавники китовой и гигантской акул можно выручить 10-20 тысяч долларов за килограмм.

«Радио Свобода» отмечает, что китайские рыбаки отбирают хлеб не только у эквдорцев: за последние годы к берегам Японии прибило около 500 рыболовецких лодок из Северной Кореи, рыбаки на которых умерли от голода. Их гибель связывают с избыточным ловом рыбы китайцами.

Кроме того, китайских рыбаков обвиняют в сокращении популяции кальмаров на северо-западе Тихого океана на 70 процентов и называют угрозой гигантским моллюскам в Южно-Китайском море. В этом же море из-за строительства Китаем искусственных островов погибают коралловые рифы.

Как сообщал «Рамблер», китайских рыбаков-нелегалов нередко ловят и в России. Чаще всего они пытаются пробраться в Амурскую область и установить сети в реке Амур.