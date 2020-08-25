Обзор иноСМИ: Польша поделит Белоруссию с Москвой

В Польше вознамерились разделить Белоруссию с Москвой

Пока белорусские власти при поддержке России усиливают армию и приводят ее в состояние боевой готовности, в Польше раздаются призывы включить Гродно в состав Польши «в случае распада Беларуси», сообщает TVP Info.

Как отмечает телеканал, такой план активно продвигает журналист Томаш Соммер при поддержке адвокат и экс-министра образования Романа Гертых. Этим пользуется Александр Лукашенко , предостерегающий от угрозы со стороны Польши.

Теракт в Сирии: возвращение «Исламского государства»?

Правительство Сирии заявило, что взрыв на магистральном газопроводе, произошедший 24 августа, стал результатом террористической атаки. Как сообщает Reuters, США подозревают в диверсии боевиков «Исламского государства» ( ИГ , запрещенная в России террористическая организация).

Посол США в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что на юго-востоке сирийской пустыни наблюдается всплеск активности ИГ. «Исламское государство» потеряло свой последний оплот в Сирии в марте 2019 года, но очаги боевиков остались.

Британия оказалась под угрозой экономического кризиса

Таблоид Daily Mail рассказал о «Досье судного дня», которое правительство Британии составило на случай «идеального шторма», который может вызвать вторая волна коронавируса и Brexit без сделки.

Секретный документ включает «наихудший сценарий», в котором Королевскому флоту придется защищать британские рыболовецкие суда от иностранных посягательств. Из-за отсутствия сделки по выходу из ЕС пограничный контроль через Ла-Манш могут организовать уже в январе, в таком случае на границе начнутся очереди, грозящие перебоями в поставках продовольствия, медикаментов и топлива.

Гнев растет: полицейские в США снова убили афроамериканца

Новая драма в США разожгла все еще не потухшие угли акций против расизма, начавшихся три месяца назад после гибели Джорджа Флойда . Как сообщает Le Figaro, причиной новых массовых акций стала стрельба в афроамериканца в Висконсине.

29-летний Джейкоб Блейк получил семь выстрелов в спину и оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские заявил, что на Блейка поступила жалоба о домашнем насилии.

Турки сделают мечетью еще один христианский памятник

Правительство Турции решило открыть мечеть Карие для богослужений. Здание, построенное в VI веке, во времена Византии было христианской церковью, затем стало мечетью, а в 1945 году его сделали музеем, сообщает Milliyet.

Карие — один из главных памятников византийского искусства. Богослужения там решили возобновить вскоре после превращения храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть.