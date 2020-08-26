Украина назвала условие подачи воды в Крым

"Позиция и представителя президента, и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначна, не меняется и не изменится — воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя", — заявил Кориневич в среду в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, подача воды в Крым — это значительный рычаг влияния и давления на Россию. "Позиция однозначна — никакой воды в Крым до деоккупации полуострова", — сказал Кориневич, добавив, что невозможно определить, куда пойдет вода в случае ее подачи — жителям или на военные базы.

Кориневич добавил, что власти Украины не ведут никаких переговоров и не контактируют с властями в Крыму, так как считают их "незаконными и самопровозглашенными".

Крым испытывает нехватку воды. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

При этом в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.