В Киеве допустили подачу воды в Крым

Водоснабжение Крыма со стороны Украины может быть восстановлено, если на полуострове назреет гуманитарная катастрофа, заявил в эфире «Украинского радио» бывший президент страны Леонид Кравчук . При этом вода в этом случае, по его словам, будет предназначаться только «людям», но не военным или промышленным предприятиям.

Он напомнил, что в Крыму после событий 2014 года, когда полуостров стал частью Российской Федерации, продолжают жить украинцы. Если в регионе назреет гуманитарная катастрофа, связанная водоснабжением, то «людям могут дать воду», отметил Кравчук.

«Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — пояснил он.