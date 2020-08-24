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В Киеве рассказали, кому дадут воду в Крыму 

Павел Тиунов 44 минуты назад
В Киеве допустили подачу воды в Крым
Фото: РИА Новости
Водоснабжение Крыма со стороны Украины может быть восстановлено, если на полуострове назреет гуманитарная катастрофа, заявил в эфире «Украинского радио» бывший президент страны Леонид Кравчук. При этом вода в этом случае, по его словам, будет предназначаться только «людям», но не военным или промышленным предприятиям.
Он напомнил, что в Крыму после событий 2014 года, когда полуостров стал частью Российской Федерации, продолжают жить украинцы. Если в регионе назреет гуманитарная катастрофа, связанная водоснабжением, то «людям могут дать воду», отметил Кравчук.

«Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — пояснил он.

В Крыму рассказали об ограничениях подачи воды в Симферополе
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские военные решили вопрос по водоснабжению Симферополя. Трубопроводные войска Минобороны РФ в кратчайшие сроки протянули магистраль, по которой вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма будет поступать в столицу Крыма.
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В мире , Леонид Кравчук , Министерство обороны , Киев , Республика Крым
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