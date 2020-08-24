В Киеве назвали условие для подачи воды в Крым

"Мы говорим: там (в Крыму — ред.) живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем", — сказал Кравчук в интервью "Украинскому радио", опубликованном на YouTube-канале радиостанции в понедельник.