В Киеве назвали условие для подачи воды в Крым

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев может дать воду населению Крыма, но не военным и предприятиям.
"Мы говорим: там (в Крыму — ред.) живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Людям! Но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем", — сказал Кравчук в интервью "Украинскому радио", опубликованном на YouTube-канале радиостанции в понедельник.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.