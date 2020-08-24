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Пенс назвал главные достижения президентства Трампа 

ТАСС и ещё 6 45 минут назад
Пенс назвал главные достижения президентства Трампа
Фото: РИА Новости
Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник с речью на общенациональном съезде Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), отнес к основным достижением четырех лет президентства Дональда Трампа успехи в экономике и восстановление американских Вооруженных сил.

"Подумайте обо всем, что мы сделали. Мы возродили экономику, после многих лет урезания бюджета этот президент восстановил наши ВС. Мы восстановили арсенал демократии и снова даем нашим солдатам, морякам, летчикам, морпехам и служащим Космических сил ресурсы, необходимые для защиты нашей страны", — сказал Пенс, ранее утвержденный кандидатом в вице-президенты на предстоящий выборах.

Пенс прибыл на съезд в тот момент, когда шло голосование по утверждению Трампа в качестве кандидата в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах. Выступление Пенса началось тогда, когда в активе Трампа были голоса 1 259 делегатов съезда из необходимых 1 276. После речи Пенса голосование возобновилось. По его итогам Трамп набрал в общей сложности 2 064 голоса.

"Я здесь лишь с одной целью: не только Республиканской партии, но Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа. Четыре года назад вы все собрались здесь и сделали возможным то, чтобы у Америки был новый старт. Вы знали, что мы можем быть снова сильными, вы знали, что мы можем снова процветать, вы знали, что у нас может быть президент, который ставит Америку на первое место", — сказал также Пенс.

"Выбор на этих выборах никогда не был более четким, а ставки никогда не были так высоки. Это будет еще четыре года. Это значит больше рабочих мест, судей, больше поддержки для наших военных и полицейских. Мы собираемся избрать и переизбрать лидеров-республиканцев по всей стране. Мы намерены переизбрать президента Дональда Трампа еще на четыре года. С вашей постоянной поддержкой и с божьей помощью мы снова сделаем Америку великой", — подытожил Пенс под бурные аплодисменты собравшихся.

Ранее Трамп по итогам голосования официально был утвержден кандидатом в президенты от республиканцев на предстоящий выборах.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Шарлотт
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