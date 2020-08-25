Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Госдеп и Тихановская обсудили «укрепление демократии» в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 22 минуты назад
Раскрыты темы переговоров Тихановской в Госдепе
Фото: ТАСС
Госдепартамент США рассказал, что обсуждали в Вильнюсе замглавы ведомства Стивен Биган и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Как сообщает Госдеп, Биган встретился с Тихановской для обсуждения «ситуации в Белоруссии и того, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», передает ТАСС.
Биган заверил Тихановскую в «приверженности США суверенитету и территориальной целостности Белоруссии». Также он заявил о «суверенном праве народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее».
Замглавы ведомства обсудил Белоруссию с руководителями МИД и минобороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом.
Кроме того, он обсудил с властями Литвы «противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии».
Напомним, Тихановская встретилась с замгоссекретаря США. Тихановская отметила, что оппозиция республики требует «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа». Она сообщила заместителю госсекретаря США, что выборы в Белоруссии не были свободными.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зачем автомат президенту Белоруссии Зачем автомат президенту Белоруссии В Раде нашли трех главных врагов Украины В Раде нашли трех главных врагов Украины Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны
Комментарии 7
В мире , СНГ , США , Раймундас Кароблис , Светлана Тихановская , Стивен Биган , Министерство обороны , МИД , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Вильнюс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Оппозиция Белоруссии обратилась к России
Оппозиция Белоруссии обратилась к России
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение