В Россию с двухдневным визитом прибыл замгоссекретаря США Стивен Бигэн. Он проведет переговоры с Сергеем Лавровым. Главная тема — политический кризис в Белоруссии. Было бы странно, если бы Соединенные Штаты не попытались вмешаться.

Бигэн прибыл в Москву прямиком из Вильнюса. Там он встречался со Светланой Тихановской, которую называют «лидером белорусской оппозиции». Американец обсудил с ней «укрепление демократии и прав человека в стране». Тихановская в ответ поблагодарила представителя Госдепа за «поддержку белорусского народа».

Уже на следующий день после встречи с американцем Тихановская заявила, что намерена организовать команду для подготовки к новым выборам президента Белоруссии, которую «направит в нужное русло». «Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении», — пообещала она.

Ранее Лавров про подобные шаги Запада выразился прямо: это «не про права человека и демократию, а про геополитику». Россия примет любое решение Белоруссии «по диалогу со своим народом», пообещал он. В то время как «Соединенные Штаты, пытаются выставить Координационный совет оппозиции в качестве легитимного партнера правительства республики по переговорам».

Тем временем члены Координационного совет оппозиции находятся в Белоруссии под пристальным вниманием правоохранительных органов. Двое содержатся на ИВС, их будут судить. Самая известная участница органа оппозиции — нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, известная своей русофобией, вызвана на допрос в Следственный комитет.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сомневается, что Россия уступит давлению Госдепартамента.

— Это тот самый случай, когда, торг не уместен. На эту проблему надо смотреть в глобальном масштабе. Если произойдет смена режима в Белоруссии, американцам удастся реализовать их геополитическую идею о создании от Балтики до Черного моря «санитарного кордона». Это полностью изолирует Россию от Европы, в первую очередь от Германии.

«СП»: — Вот и Лукашенко об этом говорил. Но зачем американцам это?

— Тем самым Вашингтон сможет держать в подвешенном состоянии Европу, чтобы она не смогла усилить свою субъектность за счет России. И Россию, кстати, тоже. Поэтому мы и строим «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Конечно, Лукашенко это понимает. Хотя он и пытался сначала заигрывать с Западом: и нашим, и вашим и споем, и спляшем. Но в итоге эта политика многовекторности мы видим во что вылилась. Сейчас он понял, что это пляски с огнем. Точка невозврата Западом преодолена. Там уже поставили на смену режима Лукашенко.

И мы прекрасно понимаем стратегическую важность Белоруссии. Это не какая-то дальняя не нужная страна. Это наша непосредственная зона безопасности. Более того, белорусский народ мы идентифицируем как часть самих себя наряду с украинцами. Единые корни, связи. Понятно, что целятся в Россию. Белоруссия здесь инструмент.

Поэтому никакого особого торга здесь не будет. Американцы останутся на своей позиции, а мы на своей.

«СП»: — Но они же давят. Вот с Тихановской замглавы Госдепа встретился. Она после этого заявила о подготовке новых выборов. Значит хотят все-таки свергнуть Лукашенко, несмотря на мнение Москвы…

— Они же не сами пытаются Белоруссию опрокинуть. Если мы им будем мешать, они ничего сделать не смогут. Для России это неприемлемо. Это все равно что организовать в Канаде или в Мексике переворот и привести пропутинские силы.

«СП»: — А если Байден изберется президентом вместо Трампа? Он сыграл свою роль на Украине. Не усилится ли давление на белорусском фронте?

— Это не зависит от какого-то конкретного президента. Это давний геополитический концепт, который американцы лелеют десятилетиями.

«СП»: — Тем не менее многие жители Белоруссии настроены к действующему президенту негативно и кажется готовы его снести, независимо от того, что думают в Москве…

— Безусловно, такие люди в РБ есть. Нам Лукашенко тоже далеко не всем нравиться. Но другого лидера в Белоруссии нет. Поэтому в российских интересах сохранить его у власти.