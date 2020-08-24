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Белоруссия в огне. Главное

Кравчук: Лукашенко запросил у Путина военную помощь 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у президента РФ военной помощи для стабилизации ситуации в республике, заявил в интервьюукраинскому журналисту Дмитрию Гордону бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что если российские войска появятся на белорусской территории, то переговоры по Донбассу придется переносить в другую страну.
Кравчук, который в настоящее время руководит украинской делегацией в трехсторонней контактной группе по Донбассу, заявил, что сегодня ситуация в Белоруссии никак не влияет на переговоры, поскольку они ведутся дистанционно. При этом он подчеркнул, что есть одно «но», которое может в корне изменить ситуацию.

«Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная», — отметил Кравчук.

По его словам, с помощью россиян белорусский президент надеется «остановить процессы», которые якобы запущены только «иностранцами». Экс-президент Украины пояснил, что если российские войска вступят в Белоруссию, то страна автоматически превратится в «оккупированную территорию». Кравчук предположил, что в этом случае переговоры по Донбассу можно перенести, например, в Швецию, Швейцарию или Финляндию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации в Белоруссии Кремль увидел признаки внешнего вмешательства. Официальный представитель главы государства заявил, что «это неприемлемо» и призвал дать белорусам возможность самостоятельно «урегулировать свои проблемы».
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Леонид Кравчук , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон
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