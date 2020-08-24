Кравчук: Лукашенко запросил у Путина военную помощь 

Кравчук, который в настоящее время руководит украинской делегацией в трехсторонней контактной группе по Донбассу, заявил, что сегодня ситуация в Белоруссии никак не влияет на переговоры, поскольку они ведутся дистанционно. При этом он подчеркнул, что есть одно «но», которое может в корне изменить ситуацию.

«Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная», — отметил Кравчук.

По его словам, с помощью россиян белорусский президент надеется «остановить процессы», которые якобы запущены только «иностранцами». Экс-президент Украины пояснил, что если российские войска вступят в Белоруссию, то страна автоматически превратится в «оккупированную территорию». Кравчук предположил, что в этом случае переговоры по Донбассу можно перенести, например, в Швецию, Швейцарию или Финляндию.