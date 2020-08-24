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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко рассказал, когда станет «совсем плохо» 

Мария Иванова 1 час назад
Лукашенко рассказал, когда станет «совсем плохо»
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо начать учебный год, «чего бы это ни стоило». Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с министром образования Игорем Карпенко. Президент подчеркнул, что учиться необходимо «в любые времена».

«Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей», — заявил он.

По мнению Лукашенко, эти настороженности оказались «чрезмерными».
Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвует множество людей, не поверивших в победу Лукашенко на президентских выборах.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Комментарии
В мире , Игорь Карпенко , Александр Лукашенко
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