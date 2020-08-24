Украинская актриса Татьяна Острецова обвинила своего коллегу Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах на съемочной площадке. Об этом пишет «Украина.ру».

По словам Острецовой, ее партнер по съемкам использовал все возможности, чтобы дотрагиваться до нее.

«Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать на коленях, якобы успокаивать, этот м***к лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади, он лапал меня за ягодицы», — рассказала она.

Актриса также отметила, что ей было сложно решиться рассказать о произошедшем, однако, по ее мнению, «молчать — самое худшее, что может сделать девушка в такой ситуации».

Пост прокомментировал актер Михаил Аугуст , который через некоторое время удалил свое сообщение в Facebook. Он посоветовал «недотроге» Острецовой сидеть дома, если ей что-то не нравится.