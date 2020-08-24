Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Власти Германии не исключают отравления Навального 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Представитель правительства Германии заявил, что не исключает версии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
По данным агентства Рейтер, представитель кабмина ФРГ также отметил, что Навальному необходима персональная защита.
Немецкие медики оценили состояние Навального
Навальный в состоянии комы был доставлен в берлинскую клинику 22 августа. Медики проводят его обследование и готовятся сделать заявление о диагнозе Навального в понедельник.
Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Российские врачи из омской БСМП-1 установили нарушения в обмене веществ Навального, но не нашли следов яда в его организме.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Сцена мрачная»: Пушков о видео с Лукашенко, держащим автомат «Сцена мрачная»: Пушков о видео с Лукашенко, держащим автомат Лукашенко пообещал увольнять оппозиционно настроенных учителей Лукашенко пообещал увольнять оппозиционно настроенных учителей Лукашенко опроверг наличии российских войск в Белоруссии Лукашенко опроверг наличии российских войск в Белоруссии
В мире , Видео , Алексей Навальный , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Европа начинает роптать»
«Европа начинает роптать»
Дети случайно убили девочку и избавились от тела
Дети случайно убили девочку и избавились от тела
«Забыли прикрыться?» В сети обсуждают грудь Дайнеко
«Забыли прикрыться?» В сети обсуждают грудь Дайнеко
В России нашли «концлагерь для детей»
В России нашли «концлагерь для детей»
Видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
00:40
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
Происшествия
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
03:37
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
В мире
Власти раскрыли планы по формату обучения в Москве
03:21
Власти раскрыли планы по формату обучения в Москве
Новости Москвы Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение