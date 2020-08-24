Лукашенко обрушился на учителей из-за протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня принял доклад министра образования Игоря Карпенко . Во время мероприятия он сообщил, что в школа страны не должны преподавать те учителя, которые не хотят следовать принципам государственной идеологии.

Как уточнил Лукашенко, в Белоруссии «государственное образование, государственные школы, государственная идеология», пишет ТАСС с ссылкой на агентство БелТА.

«Те, кто не хочет (следовать госидеологии — прим. ФедералПресс), значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — сказал президент.

«ФедералПресс» напоминает, что в выходные в зону минского Дворца независимости приземлился вертолет Александра Лукашенко. Он вышел из транспорта в экипировке с оружием в руках. Рядом с ним находилась вооруженная охрана.