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Белоруссия в огне. Главное

Литва попыталась «вторгнуться» в Белоруссию 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Фото: Минобороны Белоруссии
Пресечена попытка нарушения воздушного пространства Белоруссии со стороны Литвы. Об этом сообщило Минобороны страны.
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По данным ведомства, инцидент произошел около 19.30 23 августа в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил по ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что соответствующие материалы направлены в МИД для подготовки ноты литовской стороне.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции, сопровождающиеся столкновениями протестующих с силовиками. При этом Лукашенко заявил, что протесты управляются и финансируются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Министерство обороны , МИД , Литва
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