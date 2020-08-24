Литва попыталась «вторгнуться» в Белоруссию 

Пресечена попытка нарушения воздушного пространства Белоруссии со стороны Литвы . Об этом сообщило Минобороны страны.

По данным ведомства, инцидент произошел около 19.30 23 августа в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря решительным действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил по ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны Белоруссии подчеркнули, что соответствующие материалы направлены в МИД для подготовки ноты литовской стороне.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции, сопровождающиеся столкновениями протестующих с силовиками. При этом Лукашенко заявил, что протесты управляются и финансируются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».