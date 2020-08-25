Оценены возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Турчинов выразил готовность "помочь" Зеленскому в "реализации наступления".

Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости Украины, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".

Турчинов предположил, что допрашивать будут не тех, "кто уничтожал обороноспособность" Украины, а оппозицию. При этом одним из виновных в потере Крыма он назвал бывшего президента Виктора Януковича

Экс-глава СНБО также заявил, что для Зеленского важнее договоренности с Москвой, чем "защита украинской земли".

Ранее Турчинов выражал готовность лично штурмовать Крым. Сам Зеленский заявлял, что полуостров "обязательно" вновь станет украинским.