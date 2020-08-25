Оценены возможности Зеленского вторгнуться в Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы государства Владимира Зеленского "есть все возможности" для наступления на Крым. Об этом, как сообщает РИА Новости Крым, он сказал на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины.
Турчинов выразил готовность "помочь" Зеленскому в "реализации наступления".
Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости Украины, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".
Турчинов предположил, что допрашивать будут не тех, "кто уничтожал обороноспособность" Украины, а оппозицию. При этом одним из виновных в потере Крыма он назвал бывшего президента Виктора Януковича.
Экс-глава СНБО также заявил, что для Зеленского важнее договоренности с Москвой, чем "защита украинской земли".
Ранее Турчинов выражал готовность лично штурмовать Крым. Сам Зеленский заявлял, что полуостров "обязательно" вновь станет украинским.